Borštnikov prstan dobi igralec Aleš Valič

Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič, so danes sporočili organizatorji 61. Festivala Borštnikovo srečanje. To osrednjo slovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru, ko bodo podelili tudi druge festivalske nagrade.

Svojo poklicno pot je začel v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, nato pa je postal eden ključnih igralcev ljubljanske Drame, kjer je deloval do leta 2004. V Trstu smo ga videli tudi lani jeseni v produkciji Slovenskega stalnega gledališča Kavarna Carla Goldonija v režiji Janusza Kice.

»Igralsko poetiko Aleša Valiča zaznamuje izjemna kombinacija intelektualne analize, psihofizične intenzivnosti in etične neizprosnosti. Njegove vloge niso nikoli zgolj reprezentacija dramskega lika, temveč poglobljeni eksistencialni uvidi v človekovo ranljivost, nasilje, hrepenenje in notranje protislovje. Pri gradnji likov se dosledno izogiba zunanjim efektom in klišejem; njegova igra je asketsko natančna, obenem pa eruptivna, kadar to zahteva notranja logika lika,« izhaja iz utemeljitve nagrade.

Aleš Valič je študij dramske igre in umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani zaključil leta 1977, diplomo iz umetniške besede pa je prejel leta 1979.

Borštnikovo srečanje se bo začelo 8. junija z odprtjem razstave fotografij Boštjana Laha iz zaodrja lanskega, jubilejnega 60. festivala. Slavnostno odprtje festivala bo 12. junija z uspešnico evropskih gledaliških odrov Sonoma koreografa Marcosa Moraua.

Osrednji steber festivala ostaja tekmovalni program z 12 uprizoritvami slovenskih gledališč s premiero v preteklem koledarskem letu, ki jih je izbrala Kaja Novosel.

»Festival Borštnikovo srečanje tudi v svoji 61. izvedbi ostaja prostor srečevanja različnih estetik, produkcijskih modelov in generacij ustvarjalk in ustvarjalcev ter pomembna platforma za refleksijo stanja slovenskega gledališča v širšem evropskem kontekstu. Festival ne želi ponujati enoznačnega pogleda na slovensko gledališko ustvarjalnost, temveč spodbujati razvoj, odpirati vprašanja in omogočati poglobljen dialog med uprizoritvami, strokovno javnostjo in občinstvom,« pravi umetniški direktor festivala Aleš Novak.