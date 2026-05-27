Javnost vabijo, naj sooblikuje podkast s človekom, ki je preveslal Atlantik

Jutri popoldne bo v glavni predavalnici poslopja M Univerze v Trstu (Ulica Giorgieri 10) na sporedu edinstveno snemanje podkasta univerzitetnih študentov gECO.

Avtorji oddaje bodo gostili raziskovalca Alexa Bellinija, enega najbolj prepoznavnih italijanskih predavateljev o okoljskih temah, snemanje pa bo odprto javnosti. Dogodek se bo pričel ob 17. uri, Bellini bo odgovarjal na vprašanja iz publike. Srečanje bo v glavnem posvečeno njegovim podvigom na najbolj ekstremnih območjih planeta.

Bellini živi danes v Trstu, v teh dneh pa pošilja v eter film in knjigo. Dokumentarec Rotta priča o njegovem potovanju v kanuju čez Atlantski ocean, podviga se je lotil leta 2005 in ga sklenil po 227 dneh in 11.000 kilometrih v brazilski Fortalezi. Dokumentarec dopolnjuje nova izdaja Bellinijevih zapisov o tem podvigu Pensa se non ci avessi provato, ki je izšla aprila letos.

Vsi Bellinijevi podvigi se vrtijo okoli preizkušanja lastnih zmogljivosti in dialoga z vselej spreminjajočo se naravo. Atlantik s kanujem je bil le prvi korak, sledile so ekspedicije po Tihem oceanu in na ledenikih. V vsakem podvigu želi Bellini zastaviti novo definicijo možnega in se soočati z negotovostjo in nevarnostjo. V zadnjih letih je začel temeljiteje prepletati svoje podvige z ozaveščanjem o okoljskih temah. Pred kratkim je zaplul po desetih najbolj onesnaženih rekah sveta, od leta 2024 pripoveduje o posledicah podnebnih sprememb za prebivalce polarnih regij.