Poletno sodelovanje med teatri bodo uvedli s predstavo o soli

Na vrt Mestnega muzeja Sartorio se vrača festival Let’s Play v okviru poletne ponudbe Trieste Estate, ki nastaja iz sodelovanja med Slovenskim stalnim gledališčem (SSG), gledališčem La Contrada in zadrugo Bonawentura oz. gledališčem Miela. Na sporedu bo devet predstav, ena nova skupna produkcija in druge že izvedene predstave, v vikendih med 4. in 7. junijem, med 18. in 21. junijem ter mer 25. in 28. junijem, vsakič ob 21. uri.

Teatri so za poletno sezono prvič združili moči leta 2020, da bi med pandemijo ponovno zagnali delovanje. Festival je nato presegel pričakovanja, je včeraj na predstavitvi povedala umetniška vodja in predsednica Contrade Livia Amabilino. »Izredno stanje se je spremenilo v vsakoletno poletno srečanje,« je dodala tržaška podžupanja Serena Tonel, »obiskovalcem želimo v našem mestu ponuditi kakovostne kulturne vsebine«.

Dogajanje bodo uvedli s premierno uprizoritvijo koprodukcije treh gledališč Oro bianco - Sol! na besedilo Eve Maver in v režiji Lina Marrazza. Z gledališko govorico na meji s poljudno znanostjo bodo posebno pripoved o surovini, ki je tisočletja spodbujala izmenjave in odnose, navdihovala literate in tihotapce, predstavili avtorica besedila Romina Colbasso, Maurizio Zacchigna in Ilija Ota, ki je tudi avtor glasbe. Premiera bo v četrtek, 4. junija, ponovitvi pa 18. in 28. junija.

Poleg nove koprodukcije bo vsako gledališče k festivalu prispevalo svoje predstave in sodelovanja, ki so obogatili zadnjo ali prejšnje sezone. Slovensko stalno gledališče, ki ga je včeraj zastopala umetniška vodja Nina Ukmar, bo na vrt Muzeja Sartorio v petek, 19. junija, prineslo predstavo, ki je nastala v sodelovanju s SKD Barkovlje - Bodimo eno po duhu in ljubezni v režiji Eve Maver. To je izsek življenja Srečka Kosovela, ki si želi resničnih besed v razparanem času, kakršen je bil njegov in kakršen je današnji. Plesna predstava Babe bo na sporedu v soboto, 20. junija, po zamisli in s koreografijo Daše Grgič. Večer bodo uvedli s podelitvijo nagrade Tantadruj, ki priznava dosežke primorskih gledališč v Trstu, Kopru in Novi Gorici. V nedeljo, 21. junija, pa bo SSG v muzeju gostil predstavo La dolce guerra (Sladka vojna), produkcijo gledališča Cabiria Teatro iz Novare, kamor se slovensko gledališče odpravlja 11. junija na umetniško izmenjavo.