V Kopru poleti muzejska košarkarska razstava

Koper bo v turistični sezoni bogatejši za razstavo o zgodovini slovenske košarke. Pokrajinski muzej Koper bo od 10. junija do 20. avgusta v sodelovanju z Muzejem športa gostil razstavo Dediščina pod košem, so včeraj sporočili iz Muzeja športa.

»Skozi premišljen preplet fotografij, dokumentov in dragocenih predmetov razstava oživlja bogato zgodovino košarke na Slovenskem,« trdijo organizatorji.

Zasnovana je v dveh delih od državnih, evropskih in svetovnih prvenstev vse do olimpijskih vrhuncev. Zunanji panoji popeljejo obiskovalca skozi desetletja razvoja košarke na Slovenskem, medtem ko se osrednji del v muzejskih prostorih posveča slovenski košarkarski dediščini skozi prizmo velikih tekmovanj.

Sodobno košarko je v zimskih mesecih 1891/92 zasnoval kanadsko-ameriški profesor telesne vzgoje James Naismith. Igra se je kmalu razširila po Evropi in postopoma dosegla tudi slovenska tla. Po drugi svetovni vojni je slovenska košarka pomembno zaznamovala razvoj jugoslovanskega prostora, po osamosvojitvi Slovenije pa ohranila kontinuiteto znanja, tradicije in vrhunskih rezultatov.

Košarka danes predstavlja pomemben del slovenske športne identitete in kulturne dediščine. Generacije igralk in igralcev, trenerjev, športnih delavcev ter navijačev so soustvarjale zgodbo, ki jo nadaljujejo tudi mladi športniki in sodobni košarkarski zvezdniki.