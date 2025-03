Pri Orleku odkrili jamo, ki se širi čez mejo

Pri Orleku je sežanski jamar Matej Husu odkril novo jamo, ki ima vhod v Sloveniji, več kot polovica njenega doslej znanega podzemnega dela pa je v Italiji. Doslej so pregledali del jame in izmerili 265 metrov dolžine rovov in 175 metrov globine. Jama po predvidevanjih leži blizu podzemnega toka reke Reke, ki ga želijo doseči.

Gre za največje odkritje v zadnjih dvajsetih letih, je zapisal na družbenih omrežjih dolgoletni sežanski jamar in oče odkritelja jame Ludvik Husu.

»Po prepihu, kakršnega je čutiti na vhodu v brezno, pričakujemo, da bomo prišli do podzemnega dela reke Reke. Kakšnih 500 metrov stran namreč leži jama Stršinkna, v kateri smo pred 20 leti prišli do Reke,« je za STA povedal dolgoletni sežanski jamar in oče odkritelja jame Ludvik Husu.

»Do reke Reke je še približno 150 metrov, vendar nam je zadnjem raziskovanju zmanjkalo vrvi. Tako bo za nadaljevanje potrebno počakati do prihodnjega obiska,» je dodal. Jamo so sicer po odkritelju poimenovali Matejeva jama.