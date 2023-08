Pri potoku so se za mladeničem izgubile sledi

Gorski reševalci iz Vidma, reševalci finančne policije, gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj po klicu na pomoč ob 17. uri posredovali pri potoku Palar v bližini zaselka Alesso v Trasaghisu na Videmskem. Poklicala sta jih zaskrbljena starša, ki sta pogrešala 29-letnega sina. Skupaj s prijatelji se je kopal v potoku, ko so se za njim izgubile sledi. Mladenič se je oddaljil k zgornjim koritom in se je znašel v težavah, ko se je moral vrniti, so ugotovili. Reševalci so ga po krajši iskalni akciji našli in mu pomagali nazaj.