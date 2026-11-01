VREME
DANES
Nedelja, 01 november 2026
Iskanje
Košarkarska sobota

Peta zaporedna zmaga Jadrana, Bor ostaja brez zmage

V košarkarski deželni diviziji 2 je bil derbi v Nabrežini med Sokolom in Bregom zelo izenačen

Erik Piccini |
FJK |
31. okt. 2026 | 23:05
    Peta zaporedna zmaga Jadrana, Bor ostaja brez zmage
    Obračun med Dinamom in Jadranom si je ogledalo skoraj 2000 gledalcev (TIBALDI)
    Peta zaporedna zmaga Jadrana, Bor ostaja brez zmage
    Derbi med Sokolom in Bregom je zaznamovala borbena igra (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

MEDDEŽELNA B-LIGA

Dinamo Gorizia – Jadran Motomarine 82:83 (21:16, 46:34, 66:60)

Jadran: Stjepanović 0 (-, -, -), Batich 19 (4:8, 0:8, 5:9), Demarchi 2 (-, 1:3, 0:6), Mandić 23 (3:4, 10:14, 0:1), G. Gobbato 6 (2.4, 2:2, 0:1), Persi 14 (1:2, 5:7, 1:2), E. Gobbato 11 (3:5, 1:3, 2:5), Milisavljević 8 (2:2, 0:1, 2:4), Pieri, Maniacco in Sabadin nv. Trener: Jogan.

C-LIGA

Ronchi – Bor Radenska 75:62 (18:10, 41:27, 58:45)

Bor: Lo Duca 10 (4:4, 3:6, 0:1), Maiola 6 (6:&, 0:6, 0:10), Gasparoni 0 -, 0:2, -), Morgut 2 (-, 1:3, 0:2), D'Igliol 3 (1:2, 1:4, -), Jakin 18 (5:6, 2:4, 3:7), Comar 1 1:2, 0:1, 0:6), Končar 6 (-, 3:6, -), Lettieri 11 (1:2, 5:6, -), Pauletto 5 3:4, 1:4, 0:3), Fr. Savoia in Fi. Savoia nv. Trener: Krčalić.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Sokol Bunker – Breg SV Impianti 56:55 (19:19, 35:35, 50:46)

Sokol: Zidaric 9, Bidoia 2, Bratus 1, E. Malalan 2, Ferfolja 7, Ušaj 11, Doljak 2, S. Malalan 8, Vremec 4, Perčič 0, Raseni 3, Gutty 7. Trener: Švab.

Breg:A. Zeriul 0, M. Smotlak st. 2, D. Smotlak 6, Basso 5, Coretti 0, D. Terčon 13, M. Smotlak ml. 15, Klabjan 0, Stopar 0, Zeriul 0, Gulič 14, Crismanich nv. Trener: Oberdan.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: