Peta zaporedna zmaga Jadrana, Bor ostaja brez zmage

MEDDEŽELNA B-LIGA
Dinamo Gorizia – Jadran Motomarine 82:83 (21:16, 46:34, 66:60)
Jadran: Stjepanović 0 (-, -, -), Batich 19 (4:8, 0:8, 5:9), Demarchi 2 (-, 1:3, 0:6), Mandić 23 (3:4, 10:14, 0:1), G. Gobbato 6 (2.4, 2:2, 0:1), Persi 14 (1:2, 5:7, 1:2), E. Gobbato 11 (3:5, 1:3, 2:5), Milisavljević 8 (2:2, 0:1, 2:4), Pieri, Maniacco in Sabadin nv. Trener: Jogan.
C-LIGA
Ronchi – Bor Radenska 75:62 (18:10, 41:27, 58:45)
Bor: Lo Duca 10 (4:4, 3:6, 0:1), Maiola 6 (6:&, 0:6, 0:10), Gasparoni 0 -, 0:2, -), Morgut 2 (-, 1:3, 0:2), D'Igliol 3 (1:2, 1:4, -), Jakin 18 (5:6, 2:4, 3:7), Comar 1 1:2, 0:1, 0:6), Končar 6 (-, 3:6, -), Lettieri 11 (1:2, 5:6, -), Pauletto 5 3:4, 1:4, 0:3), Fr. Savoia in Fi. Savoia nv. Trener: Krčalić.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Sokol Bunker – Breg SV Impianti 56:55 (19:19, 35:35, 50:46)
Sokol: Zidaric 9, Bidoia 2, Bratus 1, E. Malalan 2, Ferfolja 7, Ušaj 11, Doljak 2, S. Malalan 8, Vremec 4, Perčič 0, Raseni 3, Gutty 7. Trener: Švab.
Breg:A. Zeriul 0, M. Smotlak st. 2, D. Smotlak 6, Basso 5, Coretti 0, D. Terčon 13, M. Smotlak ml. 15, Klabjan 0, Stopar 0, Zeriul 0, Gulič 14, Crismanich nv. Trener: Oberdan.