SloVolley na derbiju upravičil vlogo favorita

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Olympia Trieste 0:3 (20:25, 17:25, 16:25)

Zalet ZKB: Ciuch 12, Grilanc 1, Mikac 2, Močnik 5, Skerk 4, Tientcheu 5, Briscech (libero), Vidoni (libero), Surian 2, Zonta 0. Trenerka Demi Vattovaz

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB - Soča ZKB Lokanda Devetak 3:0 (25:19, 25:20, 25:16)

SloVolley ZKB: Karnel 2, Bulfon 18, Komjanc 13, Terpin 7, Jerič 5, Sutter 11, Margarito (l), Soranzio (l), Katalan 1, Vattovaz 0, Aizza nv, Segre nv. Trener: Ambrož Peterlin

Soča ZKB Lokanda Devetak: N. Černic 3, Vižintin 13, Antoni 3, Bernardinis 1, Persoglia 5, Felletig 4, G. Černic 5, De Salvatore 0, Paulin 0, Quinzi 0, Maniero, Simeoni, Mattia 0, Cotič (L). Trener: Paolo Mattia.

Odbojkarji SloVolleyja ZKB so na derbiju, na katerem se je zbralo mnogo navijačev obeh ekip, upravičili vlogo favorita in premagali Sočo Lokanda Devetak ZKB. Tekma pa vsekakor ni bila povsem enosmerna. Obe ekipi sta se večkrat izkazali tudi v obrambi in s tem poskrbeli za dolge in napete akcije.

Bolje je začel SloVolley, ki je vodil ves prvi niz, tudi z izidom 20:12. Soča se mu je v končnici nekoliko približala, a ga je SloVolley vseeno brez težav gladko osvojil. V drugem nizu je veliko bolje začela Soča, ki je dalj časa tudi vodila. SloVolleyju ni šlo od rok, Soča je tako povedla tudi z visokim 6:13, nakar je SloVolley začel nižati razliko in se nasprotnikom približal na 11:13. V tem nizu je Sočo prvič ujel pri 15:15, izenačeno pa je bilo do izida 18:18, ko je izkušenejši SloVolley prevzel pobudo in nato tudi slavil. Tretji niz je bil v začetku izenačen, SloVolley je nato povedel z 10:8 in do konca le še višal razliko ter tako s 3:0 osvojil tekmo proti mlajšim nasprotnikom Soče.