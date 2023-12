Pri predoru Učka v hudi prometni nesreči trije mrtvi

V prometni nesreči pri predoru Učka blizu Reke sta v torek zvečer umrla dva človeka, še eden je umrl davi v bolnišnici, drugi pa ostaja huje poškodovan. Nesreča se je zgodila pri izhodu iz predora z istrske strani, ko je voznik osebnega avtomobila, 27-letni državljan Bosne in Hercegovine zaradi prehitre vožnje z vso silo trčil v betonski blok pri cestninski postaji, potem pa še v del cestninske postaje. Dva potnika v vozilu, 37-letni in 27-letni državljan BiH, sta umrla na kraju nesreče. Voznika in še enega potnika, 25-letnega državljana Srbije, so prepeljali v reško bolnišnico. Tam so ju zaradi hudih poškodb zadržali na zdravljenju, a je srbski državljan danes v bolnišnici umrl, je policija potrdila za hrvaški časnik Večernji list.