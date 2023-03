Koprski policisti so včeraj okrog 13.30 posredovali pri Škofijah, kjer je padel motorist. Ugotovili so, da gre za 67-letnega državljana Italije, ki je izgubil nadzor nad motorjem, pri čemer je iz smeri Italije proti Škofijam v ovinku zapeljal čez rob in padel. Utrpel je hujše poškodbe. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico. Lažje poškodovana je bila tudi njegova sopotnica.