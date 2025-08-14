Pri Splitu našli v sumljivih okoliščinah poginulega delfina

V morju pri Splitu so v sredo našli poginulega delfina. Primer preiskuje policija, saj so ob ogledu kraja dogodka ugotovili elemente kaznivega dejanja, so danes sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Poginulega delfina so po navedbah policije našli v sredo popoldne blizu svetilnika v morju med otokoma Brač in Šolta.

Policija je ob ogledu kraja nesreče ugotovila elemente kaznivega dejanja usmrtitve ali mučenja živali. Kriminalistična preiskava še poteka, vzrok smrti pa bo pokazala obdukcija.