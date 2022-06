Pribežnika reševali iz jame

Koprski policisti so včeraj ponoči posredovali v gozdu v okolici Črnega kala, kjer je pribežnik padel v jamo. Ob 2.20 jih je poklical državljan Nepala, ki je povedal, da je v skupini sedmih oseb, eden od njih pa je padel v jamo in potrebuje pomoč. Policisti so z zbiranjem obvestil in s pomočjo drugih služb državljane Nepala izsledili v okolici Črnotič. Ti so jih pospremili v gozd v okolici Črnega kala, kjer je sodržavljan padel v jamo približno 20 metrov globoko. 29-letnemu državljanu Nepala so pomagali jamarji, prvo pomoč pa so mu nudili reševalci. Prepeljali so ga nato v SB Izola, kjer je ostal na zdravljenju. Vsi državljani Nepala so zaprosili za mednarodno zaščito.