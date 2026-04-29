Pridržali moškega, ki je ob dnevu osvoboditve streljal na shod v Rimu

V Rimu so danes policisti pridržali 21-letnika, ki je zaradi streljanja na udeležence shoda ob dnevu osvoboditve osumljen poskusa umora in posedovanja orožja. Odvedli so ga v zapor Regina Coeli. Preiskavo, s katero so izsledili storilca, ki je po pridržanju krivdo priznal, je koordiniral rimski generalni tožilec Francesco Lo Voi. Pridržani Eithan Bondi naj bi bil pripadnik rimske judovske skupnosti, med hišno preiskavo so na njegovem domu našli airsoft orožje, nože in izraelske zastave. Zatrdil je, da je dejaven v društvu Judovske brigade, ki pa je to zanikala.

Bondi je 25. aprila, na italijanski praznik ob dnevu osvoboditve, z airsoft pištolo streljal na dve osebi, ki sta nosili rutico Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI). Pri tem sta utrpeli lažje poškodbe. Izsledili naj bi ga s pomočjo posnetkov nadzornih videokamer, s katerimi so rekonstruirali pot, ki jo je opravil s skuterjem, s katerega je streljal na shod pri rimskem Parku Schuster.