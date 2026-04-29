Ob 1. maju več čezmejnih dogodkov

Pomen pogodb, novih pravic in zaščite na področju dela, ki se spreminja, a tudi poziv k diplomaciji in dialogu, da spričo napetosti v svetu, ki skrbijo tudi zaradi vpliva na gospodarstvo in zaposlovanje, prevladajo razlogi za mir, so gesla, ki bodo zaznamovala letošnje prvomajske shode v Furlaniji - Julijski krajini, ki jih prirejajo zvezni sindikati Cgil, Cisl in Uil. Za petek, 1. maja, je v naši deželi napovedanih več shodov, sicer se bodo nekateri dogodki s čezmejno noto odvijali že danes oz. jutri.

Za dostojno delo brez meja

Prav danes je ob 11. uri na mejnem prehodu Škofije napovedano tradicionalno čezmejno srečanje, ki ga prireja Medregijski sindikalni svet FJK⁄Slovenija, ki ga sestavljajo sindikati Cgil, Cisl in Uil na italijanski ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederacija sindikatov 90. Srečanje ima, kot so zapisali organizatorji, letos poseben pomen, spričo vojn in mednarodnih napetosti, energetske krize, zniževanjem plač in pokojnin ter slabšanja življenjskih razmer. Organizatorji bodo v dokumentu poudarili odločno nasprotovanje ohranitvi začasne ponovne uvedbe schengenskega nadzora na meji, ki negativno vpliva na več kot 15.000 čezmejnih delavcev.

Medregijski sindikalni svet vabi tudi jutri ob 17.30 v dvorani Bergamas v Gradišču ob Soči na javno razpravo z naslovom Dostojno delo brez meja, na kateri bodo sodelovali župani Gorice, Nove Gorice in Gradišča ter deželni vodje Cgil, Cisl, Uil, ZSSS in KS 90.

Shodi po vsej deželi

Na prvomajski praznik pa bo kot že omenjeno tudi več shodov. Tisti v Trstu se bo ob 9. uri začel pri Sv. Jakobu in končal ob 11. uri na Velikem trgu, kjer bo govorila tudi članica državnega tajništva Uil Vera Buonuomo. Shodi bodo tudi v Nabrežini (ob 9.45), Križu (ob 11. uri) in Miljah (ob 10. uri v parku Europa in ob 11.15 na Trgu Marconi).

V Červinjanu se bo shod začel ob 9.30 v Ul. Garibaldi in končal na Trgu Indipendenza ob 10.30 ob sodelovanju tudi delavcev iz kmetijskega sektorja, ki bodo prisotni s traktorji. Prisotne bodo nagovorili član državnega vodstva Cgil Nicola Marongiu, župan Červinjana Andrea Balducci in predsednik deželne sekcije Konfederacije kmetov Italije Franco Clementin.

V videmski pokrajini bosta še dva dogodka: v Rajblu, ki je bil nekoč najpomembnejše rudarsko središče v FJK, bo shod ob 10. uri, v Vidmu pa bo ob 16. uri na Trgu Venerio veliki koncert, ki ga pod pokroviteljstvom občine prirejajo sindikata Cgil in Cisl, zadružne zveze Legacoop, Confcooperative in Coop Alleanza 3.0 ter Culture Arti e Saperi in Carr Service.

Zvezni sindikati prirejajo shod tudi v Pordenonu ob 9.30 na Trgu Martiri del Lavoro s sprevodom, ki se bo končal pred občinsko stavbo, kjer bo ob 11. uri zborovanje. Ob 10.30 pa bo shod v Gradišču s sprevodom, ki se bo začel v Drevoredu Trieste, končal pa ob 11.30 v parku v Drevoredu Max Fabiano. Tam bo udeležence nagovoril član državnega vodstva Cisl Andrea Cuccello.