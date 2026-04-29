Podnebnih sprememb ne moremo več ustaviti, lahko jih le ublažimo

Podnebne spremembe so zelo aktualna tema, o kateri se moramo nujno pogovarjati. Prav zato je 21. aprila v Narodnem domu v Trstu potekal zaključni večer cikla Morje gorà - vedette adriatiche. Dogodek z naslovom Okoljski izzivi antropocena je ponudil razmislek o svetu, v katerem človek vse bolj uničuje naravo. Predavala je slovenska klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.

Večer je organiziralo Slovensko planinsko društvo Trst, v uvodnem pozdravu je Barbara Ferluga spomnila, da so bila prejšnja srečanja posvečena predvsem alpinistom, tokrat pa so se odločili za temo, ki prav tako zadeva gorski svet, a tudi širšo javnost. Nato je predstavila gostjo večera: dr. Lučka Kajfež Bogataj z Univerze v Ljubljani je ena izmed pionirk raziskovanja vplivov podnebnih sprememb v Sloveniji. Med drugim je članica Medvladnega odbora za podnebne spremembe Združenih narodov (IPCC), s katerim je leta 2007 prejela Nobelovo nagrado za mir za prizadevanje pri ozaveščanju javnosti o usodnih posledicah segrevanja ozračja.

Presegli več planetarnih meja

Predavateljica je poudarila, da človek vpliva tako na podnebje kot na številne druge naravne pojave. Danes se pojavlja zmeraj več okoljskih pritiskov, ki so posledica pretirane rabe naravnih virov. »Poleg tega nas je na svetu zmeraj več, človek pa je postal potrošnik,« je izpostavila gostja in med ključnimi problemi omenila izgubo biodiverzitete in segrevanje ozračja.

Posebej je opozorila na koncept planetarnih meja, torej znanstveno določenih omejitev, ki jih človeštvo ne bi smelo preseči. Čeprav te meje ne pomenijo popolne varnosti, njihovo preseganje vodi v nestabilne razmere, kjer lahko pride do nenadnih in nepredvidljivih sprememb. Po najnovejših ocenah smo do leta 2025 presegli že sedem takšnih meja, med drugim na področjih zakisanja oceanov, rabe vode in kemičnega onesnaževanja.

Podnebnih sprememb ne moremo več ustaviti, lahko pa vplivamo na njihovo intenzivnost. Ključno je razmišljati celostno in globalno, saj rešitve, ki upoštevajo le posamezne vidike ali države, ne morejo biti učinkovite.