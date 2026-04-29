Nogometaš Saša Okretic bi na kavo povabil Sinišo Mihajlovića

Saša Okretic je dijak tržaškega Državnega tehničnega zavoda Žige Zoisa. Ob tem se ukvarja z nogometom pri društvu Vesna. V šoli je trenutno najbolj uspešen pri pravu in ekonomiji, za prihodnost pa še nima izdelanega načrta.

Ime in priimek: Saša Okretic

Datum rojstva: 16. 5. 2011

Šola, ki jo obiskuješ: Državni tehnični zavod Žige Zoisa (Trst).

Sedanje društvo in matično društvo: Vesna (projekt Vesna Zarja).

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Okre.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi? S košarko pri Sokolu.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Na uvrstitev v finale na mednarodnem turnirju v Dolini z Vesno.

Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 6 ur tedensko.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Ja, na Sokolovem igrišču.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Sem skavt pri SZSO.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Diego Milito.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni tip.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Pašta s klapavicami.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Potere (Aira ft. Tony Boy).

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez Spotifyja.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Pravo in ekonomija.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Podaljšal bi odmore.

Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Ne vem še.

Raje gledaš filme ali serije? Serije.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? V Brazilijo.

S kom pa bi šel? S svojim najboljšim prijateljem.

Kaj te najbolj nasmeji? Vesela družba.

Katera je tvoja najljubša žival? Lev.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Nabrežinski plac.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Prijaznost in poštenost.

Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Šel bi na plažo.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez telefona.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju ali prijateljici? Film Hitri in drzni (Fast and Furious).

Katero supermoč bi imel? Sposobnost letenja.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Žogo.

Kaj te najbolj motivira? Pohvala staršev.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Prijatelji.

Kako bi sebe opisal v treh besedah? Prijazen, sproščen, iskren.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in poletje.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Siniša Mihajlović

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš (Instagram, Tik Tok, Facebook, X, YouTube ali druga)? Tik Tok in Instagram.

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Čemu se izogibaš oz. kaj počneš? Ločujem odpadke in uporabljam javni prevoz.