Prihaja mrzel polarni zrak

Po tem začetku leta, ki poteka v znamenju vlažnih in za ta čas toplih atlantskih tokov ter pod pogostim vplivom anticiklona, se bo vremenska slika občutneje spremenila od nedelje, zlasti pa v začetku prihodnjega tedna. Proti nam se bo namreč spustilo območje mrzlega polarnega zraka, ob katerem se bodo temperature občutno spustile in bo pogosto pihala burja, ki bo povečala občutek mraza. Proti nam ga bo preusmerjal anticiklon, ki se bo povzpel do skrajnega evropskega severa. Večji del prihodnjega tedna bo mrzel. Najnižje nočne temperature se bodo na Goriškem in na Kraški planoti več dni spuščale pod ledišče, predvidoma do okrog -3/-5 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo povečini do okrog 5 stopinj Celzija. Ob morju bo kakšna stopinja več in se živo srebro ne bo spustilo pod ledišče, čez dan pa bodo najvišje temperature malo nad 5 stopinj Celzija. V glavnem bo šlo za obdobje suhega in povečini sončnega vremena, proti nam bo namreč pritekal suh zrak. Trajalo pa naj bi predvidoma do zadnjih dni v prihodnjem tednu.

Medtem pa je na vreme pri nas danes vplivala oslabljena vremenska fronta, ki se je pomikala onstran Alp, ob kateri se je vlaga spet povečala in so se pojavljale občasne rahle padavine tudi v obliki rosenja.

Danes popoldne se bo vreme že nekoliko izboljšalo, jutri pa bo povečini delno jasno ali spremenljivo.

V petek bo že več oblakov in se bodo začele pojavljati padavine. V soboto bo namreč naše kraje prešla izrazita hladna vremenska fronta. Pojavljale se bodo pogoste padavine, ki bodo povečini močne. Vmes bodo lahko tudi plohe in nevihte. Temperatura se bo že rahlo spuščala.

V nedeljo bo sprva še oblačno, ponekod bodo možne poslednje padavine, ozračje se bo hladilo. Čez dan bo nato vreme suho. Pihala bo burja.