Z okrepitvijo subtropskega anticiklona se začenja večdnevno obdobje s stanovitnim in povečini sončnim vremenom. Iz dneva v dan bo topleje, pritisnila bo vročina, v prihodnjem tednu pa bo začel pritekati tudi bolj vlažen zrak, zato se bo povečal tudi občutek soparnosti. Najvišje dnevne temperature bodo odslej, razen sprva ob morju, tudi občutno presegale 30 stopinj Celzija. Najvišje dnevne vrednosti bodo že danes in jutri na Goriškem, kjer bo najtopleje, dosegale od 32 do 34 stopinj Celzija, v Benečiji bo le kakšna stopinja Celzija manj, na Kraški planoti pa bodo sprva do okrog 30 stopinj Celzija.

Prihaja vročinski val. Po definiciji, sprejeti na znanstvenem posvetu Slovenskega meteorološkega društva, ki jo uporablja Arso, gre za obdobje najmanj treh zaporednih dni s povprečno temperaturo nad 25 stopinjami Celzija v krajih z omiljenim sredozemskim podnebjem (ob morju in marsikje na Primorskem), nad 24 stopinjami Celzija v krajih s celinskim podnebjem in 22 stopinjami Celzija v krajih z zmernim podnebjem hribovitega sveta.

Povprečna temperatura je bila v minulih dneh na Goriškem in na Kraški planoti rahlo pod 25 stopinjami Celzija, medtem ko je v Trstu ob morju že presegla to vrednost.

Danes in jutri bo pretežno jasno, kakšna posamezna krajevna nevihta bo lahko nastala le v gorskem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija.

Jutri bo vreme podobno in še rahlo topleje.

Od ponedeljka do srede bo prevladovalo sončno in vroče poletno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36 stopinj Celzija, občutno toplejše pa bodo tudi noči, kar bo še posebej izrazito ob morju. Povečal se bo občutek soparnosti in z njim toplotna obremenitev.

V drugi polovici prihodnjega tedna bo predvidoma nekaj več nestanovitnosti in bodo možne občasne posamezne krajevne nevihte, za zdaj pa ne kaže na možnost občutnejših osvežitev.

