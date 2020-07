Prihajajo padavine in ohladitev

Našim krajem se od zahoda počasi približuje hladna vremenska fronta, ki bo vplivala na vreme pri nas zlasti jutri in v petek, nestanovitnost pa se bo povečala že v prihodnjih urah. Jutri in v petek se bodo pojavljale občasne padavine, v petek se bo ozračje tudi nekoliko ohladilo in bo zapihala šibka burja. Znižale se bodo zlasti dnevne temperature, nekoliko bolj sveže pa bo tudi ponoči. V soboto in nedeljo bo spet več jasnine in se bodo temperature spet nekoliko zvišale.

Pred vremensko fronto od jugozahoda priteka bolj vlažen zrak. V goratem svetu se trenutno že pojavljajo padavine, deloma plohe in nevihte. V prihodnjih urah bodo dosegle tudi nižinske predele, pozno popoldne ali zvečer ni izključeno, da bo kakšna nevihta nastala tudi ob morju.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, občasno bo ponekod lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Vmes bodo tudi daljša obdobja delne jasnine.

V noči na petek in v petek bo spremenljivo oblačno, padavine, deloma nevihte, bodo nekoliko verjetnejše in pogostejše. Nekoliko se bo ohladilo, zapihala bo šibka burja. V soboto in nedeljo se bo vreme spet izboljšalo pred verjetnim novim poslabšanjem v prvih dneh prihodnjega tedna.