Prihajata dve vremenski fronti, za njima prehodno polarni zrak

Vremenska slika bo v prihodnjih dneh dinamična in pestra. Vreme se bo večkrat spremenilo, pojavljale se bodo občasne padavine in bo pritekal hladnejši zrak. Ponekod bo lahko prehodno snežilo tudi do nižin.

Nad srednjeevropskimi in severnoevropskimi državami je obsežno območje polarnega zraka, ki se bo v prihodnjih dneh poglabljalo nad severnim Sredozemljem. Naše kraje bosta prešli dve vremenski fronti, prva v sredo, druga v noči na petek. Za njima bo pritekal občutno hladnejši polarni zrak.

Danes bo vreme potekalo ob vlažnih jugozahodnih tokovih, povečini bo oblačno in vlažno, ponekod bo v popoldanskih urah rosilo ali rahlo deževalo.

Jutri (sreda) bo naše kraje dosegla prva od dveh hladnih vremenskih front. Povečini bo oblačno, pojavljale se bodo padavine. Čez dan bo zapihala burja in se bo temperatura spuščala. Meja sneženja se bo popoldne ali zvečer ponekod v Sloveniji spustila do nižjih predelov. Na Kraški planoti bo, kot kaže, deževalo. Popoldne ali zvečer se bo vreme postopno izboljšalo.

V četrtek bo prva delno jasno ali spremenljivo. Čez dan se bo oblačnost povečala. Proti večeru se bodo začele pojavljati padavine. Meja sneženja se bo v noči na petek spustila do nadmorske višine kakih 300 do 500 metrov. Rahlo sneženje ni izključeno tudi v višjih predelih Kraške planote.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, ponekod bodo še možne krajevne padavine, lahko tudi v obliki ploh. Kjer bodo padavine, bo snežilo do nižin, vključno lahko na Kraški planoti.

Hladno bo, najnižje temperature v noči na soboto bodo pod ničlo.

V soboto bo delno jasno ali zmerno oblačno, v nedeljo bo več oblakov. Od nedelje bo spet topleje.