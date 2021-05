Prihodnji teden FJK v beli coni

Predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga je danes ob predstavitvi 30. izvedbe Mittelfesta izjavil, da bo FJK s prihodnjim tednom obarvana v belo. To pomeni, da bodo omejitve za omejitev širjenja koronavirusa minimalne.

Fedrigove besede je na radijski oddaji Radio Anch’io na Rai Radio 1 potrdila tudi ministrica za lokalno samoupravo Mariastella Gelmini: »Zelo verjetno bo nekaj dežel prihodnji teden v beli coni, to so Furlanija - Julijska krajina, Molise in Sardinija«. Gelminijeva je še povedala, da bo v teh deželah ukinjena policijska ura, svoja vrata pa bodo lahko odprli bazeni, centri za dobro počutje in tematski parki. »Počakati je sicer treba na podatke italijanskega inštituta za javno zdravje (ISS), ki bodo objavljeni jutri, glede na drastičen padec števila okužb v zadnjih dneh, pa lahko izjavim, da bodo nekatere dežele vendarle v beli coni,« je še poudarila.