Prihodnji teden prihaja zima

Premirje bo trajalo do vključno sobote, nato se bo od nedelje vremenska slika začela občutno spreminjati. V prvi polovici prihodnjega tedna bo naše kraje preplavil arktični zrak. Prišlo bo do poslabšanja, povečala se bo nestanovitnost, ob bolj ali manj pogostih in močnih padavinah se bo ozračje ohladilo in se bo meja sneženja spuščala. Mestoma bo lahko snežilo do nižjih predelov. Poslabšanje bi se lahko po zdajšnjih izračunih z morebitnimi vmesnimi premori zavleklo več dni, morda do konca tedna, ko pa bi moralo biti že več spremenljivosti in morda tudi nekaj delne jasnine. Vremensko dogajanje bo v prihodnjem tednu pestro. Temperature bodo povečini skladne z letnim časom ali občasno nižje od dolgoletne normalnosti, padavine pa bodo kar pogoste. Količine padavin bodo v celotnem prihodnjem tednu precejšnje, ponekod bodo lahko dosegle mesečno povprečje. Po daljšem času se bo prikazala zima, četudi velikega mraza ni pričakovati. Temperature se bodo na Kraški planoti in na Goriškem približale ničli in bodo občasno lahko na negativnih vrednostih, ob morju bo le nekaj stopinj Celzija nad ničlo. Občutek mraza pa bo občasno povečevala burja.

Od danes do sobote bo vremenska slika še pod vplivom anticiklona, ki bo v glavnem zagotavljal stanovitnost. Oslabljena vremenska fronta bo le delno vplivala na vreme pri nas v noči na soboto. Vse te dni, do vključno sobote, bo prevladovala delna jasnina ali zmerna oblačnost in ne bo večjih pretresov.

V nedeljo se bo našim krajem že približevala obsežna višinska dolina z atlantskim zrakom, za katerim se bo spuščal arktični zrak, ki bo naše kraje preplavil predvidoma od torka.

V nedeljo bo oblačno, v popoldanskih urah se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo v noči na ponedeljek okrepile. V ponedeljek bo sprva še oblačno s padavinami, zapihala bo zmerna do močna burja, ozračje se bo ohlajalo. Meja sneženja se bo spuščala, proti koncu padavin ni izključeno, da bo lahko prehodno za krajši čas snežilo tudi v najvišjih predelih Kraške planote.

V torek in sredo bo oblačno z občasnimi padavinami. V torek se bo prehodno nekoliko otoplilo, v sredo pa spet ohladilo. Meja sneženja se bo v torek dvigala, v sredo pa ponovno spuščala. Ob večji jakosti padavin po zdajšnjih izračunih ni izključeno, da bi lahko v sredo prehodno lahko snežilo tudi v najvišjih predelih Kraške planote.

V drugi polovici tedna bo postopno nekaj več spremenljivosti, ozračje pa bo še nestanovitno, zato bodo še možne padavine. Hladneje bo.