Prijava dohodkov še brez slovenskega jezika

Slovenskega prevoda obrazca 730 za prijavo dohodkov v Italiji še vedno ni. Na to opozarja Kmečka zveza, ki prek svojega servisnega podjetja že več let svojim članom omogoča pripravo napovedi za odmero dohodnine v slovenskem jeziku. V preteklosti je tudi neposredno sodelovala z Agencijo za javne prihodke pri pripravi prevoda in popravkov dvojezičnega obrazca.

Letos pa agencija še vedno ni uredila dvojezičnih prevodov za jezikovne skupnosti v Italiji, tako kot ji narekujejo zaščitni zakoni. Oddaja prijave dohodkov je možna že več mesecev, Slovenci in ostale skupnosti pa morajo še vedno čakati na dvojezične obrazce. KZ se je zato odločila, da Agencijo za javne prihodke z uradnim dopisom ponovno pozove k ukrepanju. Poleg sklicevanja na zakonske določbe o zaščiti slovenske manjšine jo prosi, naj posreduje informacije, koliko časa bo še potrebno, da bodo Slovenci v Italiji končno lahko tudi letos prijavili dohodke v svojem jeziku.