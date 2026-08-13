Prijeli moškega, ki je razstrelil več slovenskih bankomatov

Policijska patrulja je prejšnji četrtek v Senožečah opazila sumljivega moškega, ga po kratkem begu prijela, in kmalu ugotovila, da imajo v rokah 51-letnega Hrvata, ki je razstrelil bankomate v Ilirski Bistrici, Dekanih in Bertokih, poškodoval tistega v Podgradu in nameraval znova razstreliti bankomat v Senožečah. Neuspešni napadalec je končal v priporu, medtem pa so kriminalisti za en lanski podoben napad ovadili še enega Hrvata, ki je še na begu. Stiskali naj bi obroč tudi okrog storilcev, ki naj bi razstrelili bankomat v Postojni, iz katerega naj bi odnesli 70.000 evrov.

Napadi na bankomate na Primorskem so se letos začeli v noči na 5. januar v koprski Šalari, ko je nekdo skušal na silo vlomiti v bankomat. Podobno se je dogajalo v noči na 9. maj v Podgradu, ko je storilec skušal na silo odpreti režo bankomata in vanjo potisniti eksploziv ali kako drugače priti do denarja. Tretjič je storilec udaril v noči na 20. maj na Petrolovem bencinskem servisu v Ilirski Bistrici. Eksplozija je ustvarila veliko luknjo v bankomatu in steni servisa, vendar tat do denarja tudi tokrat ni prišel.

Sledil je poskus izpraznitve bankomata v Pobegih 27. maja, ko se je skušal storilec povezati s programsko opremo v bankomatu in bankomatu ukazati, da »izpljune« ves denar. K sreči mu to ni uspelo. V noči na 1. junij je napadalec na bankomate udaril petič. Z eksplozivom je razstrelil bankomat na Petrolovi črpalki v Postojni in uspel priti do kaset z denarjem. Po naših neuradnih informacijah naj bi odnesel približno 70.000 evrov, policija tega zneska uradno ni nikoli potrdila. Eksplozija je poškodovala tudi prostore črpalke in prodajno blago v notranjosti.

Osem dni kasneje je znova počilo, takrat ob bankomatu v Dekanih. Eksplozija je uničila bankomat in povzročila veliko škodo na stavbi, vendar napadalec do denarja ni prišel. Zadnji, sedmi letošnji napad se je zgodil v noči na 15. junij, ko je storilec razstrelil bankomat na zadružnem domu v Bertokih. Eksplozija je bila ena močnejših, masko bankomata je odneslo kakih 40 metrov stran, udar pa je povzročil veliko škodo na fasadi doma in Mercatorjevi trgovini.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.

Danijel Cek

Primorske novice