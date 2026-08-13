»Vsaj dva meseca bo ekipa potrebovala, da se uigra«

Po začetku priprav nogometašev AŠD Juventina, ki bodo tudi v letošnji sezoni nastopali v deželni elitni ligi, smo se pogovorili s predsednikom Marcom Kerpanom.

Fantje so pred dvema tednoma začeli priprave na novo sezono. Kakšno je vzdušje v ekipi?

Vzdušje je pozitivno, dejstvo pa je, da smo pripeljali kar 16-17 novih nogometašev, ki se morajo najprej šele spoznati. Tudi trenerska trojica je nova, tako da se mora ekipa dejansko na novo sestaviti. Ravno zato nas predvsem zdaj na začetku čaka veliko dela.

Vodenje ekipe ste zaupali trenerju Luci Buonocuntu. Kaj je novega vnesel v vaš klub?

S trenerjem Buonocuntom se moramo pravzaprav še dobro spoznati. Tudi zanj je vse novo, sploh ker doslej še nikoli ni vodil ekipe v elitni ligi. Od njega sicer veliko pričakujemo, je pa toliko novosti na kupu, da bomo le s časom spoznali, kam sodimo in kam lahko ciljamo.

Precej je bilo tudi sprememb tudi v igralskem kadru. Ste zadovoljni z opravljenim delom na nogometni tržnici?

Za zdaj je še prezgodaj dajati kakršnekoli ocene. Potrebovali bomo vsaj dva meseca, da se ekipa, ki smo jo krepko pomladili, uigra. Čas bo povedal, ali smo sestavili dovolj konkurenčno ekipo. Fantje so doslej odigrali le eno pripravljalno tekmo (Juventina je prejšnji teden s 3:0 premagala ekipo Trieste Victory, op. a.). Po doslej videnim menim, da smo opravili dobro delo.

Lani ste prvenstvo elitne lige končali na sedmem mestu, predvsem pa ste osvojili pokalno lovoriko. Kakšne cilje ste si zadali za sezono 2026/27?

Kot vsako leto ciljamo visoko. Odigrati želimo čim boljše prvenstvo. Elitna liga pa je kakovostna, veliko je dobrih ekip, tako da bo najbrž sezona še težja od lanske. Povrh tega je spet stopilo v veljavo pravilo, da morata od prve minute igrati vsaj dva mlada nogometaša (letnika 2007 ali mlajša, op. a.), kar predstavlja za vse ekipe dodaten izziv. Seveda bomo tudi letos skušali priti čim dlje v pokalnem tekmovanju. Ponoviti lanski uspeh bi bilo nekaj izjemnega, saj doslej še nikomur ni uspelo osvojiti pokala dvakrat zapored.