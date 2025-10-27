Prijeli voznika, ki naj bi pri Codroipu do smrti povozil delavca

Policisti so pri Padovi izsledili voznika, ki naj bi danes zgodaj zjutraj na državni cesti št. 13 pri Codroipu do smrti povozil moškega, kmetijskega delavca, državljana Indije, ki se je s kolesom vozil v službo. Kot poroča tiskovna agencija Ansa, naj bi preiskovalci vozilo izsledili s pomočjo posnetkov varnostnih kamer na mostu, na katerem je prišlo do tragedije.

Davi so na prizorišče nesreče prihiteli reševalci službe 118 z reševalnim vozilom in specializirano osebje helikopterske nujne medicinske pomoči. 46-letniku, ki je bil doma v kraju San Vito al Tagliamento, pa žal ni bilo več pomoči. Karabinjerji so njegovo kolo našli več sto metrov stran od kraja nesreče, v jarku ob cesti.