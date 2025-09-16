»Priključitev Primorske eden ključnih trenutkov slovenskega naroda«

Ilirska Bistrica je bila v nedeljo prizorišče osrednje prireditve ob prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Spored svečane proslave, katere se je udeležilo okrog dva tisoč petsto obiskovalcev, se je vil okrog dveh glavnih tem: prekomorskih brigad, ki so odigrale odločilno vlogo v zaključnih bojih ob osvoboditvi v Ilirski Bistrici, in na Premu rojenega pesnika Dragotina Ketteja, čigar moto Popolnitev bodi moj vzor, luč, resnica moje delovanje so organizatorji izbrali za vodilo prireditve. To so sooblikovali številni pretežno mladi nastopajoči. Namesto napovedanega dežja so udeležence ob koncu proslave v središču mesta obsijali sončni žarki.

Slavnostna govornica je na prireditvi bila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki je uvodoma poudarila, da spada priključitev Primorske med najpomembnejše zgodovinske trenutke slovenskega naroda. »Narod brez svobode je kot ptica brez peruti,« je dejala in spomnila na dolgotrajno zatiranje fašizma in na upor Primork in Primorcev, ki so »s svojim zgledom kot prvi protifašistični borci v Evropi pokazali, da takrat, ko se združijo volja, solidarnost, srce in pogum, postanemo več kot posamezniki - postanemo skupnost.« Vsem, ki so za domovino žrtvovali svoja življenja, »dolgujemo večno hvaležnost, globok poklon in spoštljiv spomin, predvsem pa odgovornost za odprt, strpen, miroljuben, dobronameren in iskren dialog o bistvenih vprašanjih razvoja in prihodnosti slovenske družbe in sveta,« je menila.