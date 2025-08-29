Priletni materi je grozil z nožem, v bran ji je stopila prijateljica

Na videmski kvesturi se je pred časom zglasila ženska, ki je želela prijaviti, da je njena prijateljica žrtev nasilja v družini. Priletni ženski naj bi grozil njen 60-letni sin, ki se je pred časom vrnil iz Francije. Policisti so takoj začeli s preverjanjem dejstev, kar je privedlo do hišne preiskave na domu domnevne žrtve. Tu so policisti naleteli na nasilnega moškega, ki je v preteklosti že imel opravka z organi pregona zaradi kaznivih dejanj zoper osebo in premoženje. Med hišno preiskavo so našli bodalo, s katerim naj bi 60-letnik grozil materi, ter nož za papir, s katerim naj bi grozil tudi ženski, ki se je zglasila na kvesturi. Najdene predmete so policisti zasegli, moškega pa prijavili pravosodnim organom zaradi groženj, vdora v zasebno lastnino in nezakonitega posedovanja orožja. Kvestor je za moškega izdal nujen opomin zaradi nasilja v družini, zaradi česar so moškega umaknili iz doma žrtve.