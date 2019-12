»Primorska je za antifašizem«

»To ni priznanje meni, pač pa vrednoti antifašizma, za katero se je tudi tokrat, kot kaže, opredelila Primorska,« je novico o tem, da je bil izbran za decembrsko osebnost Primorske, pokomentiral Duško Kalc, večletni predsednik openske sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI).

Po večletnih prizadevanjih je tržaška občina pred kratkim omenjeni borčevski organizaciji končno zaupala upravljanje območja na Opčinah, kjer so bili 15. decembra 1941 ustreljeni obsojenci 2. Tržaškega procesa: tu naj bi zaživel Park miru, za katerega načrt že obstaja, pot do njegove uresničitve pa ne bo ravno kratka, pri čemer Dušan Kalc ne skriva kančka razočaranja. V vodo so žal padla tudi prizadevanja, da bi na openskem Pikelcu, kjer so bili ustreljeni Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič, Pino Tomažič in Ivan Vadnal, ne bilo več slišati strelov. Le nekaj metrov stran od spomenika žrtvam drugega tržaškega procesa namreč še danes deluje strelišče, izpostavlja Kalc, ki je bil do upokojitve novinar in urednik tržaške kronike na Primorskem dnevniku.

Nekaj črnih oblakov je v dneh pred spominsko slovesnostjo ob 78. obletnici ustrelitve priklicalo plakatiranje neofašističnega gibanja CasaPound na Opčinah in v Lonjerju, s katerim so desničarski skrajneži ustreljene domoljube označili za teroriste, a senco je pregnal množičen odziv javnosti, ki je dokazal, da za take provokacije v sodobni družbi ni prostora. »Kakršen koli poskus revizionizma objektivno dokazanih dejstev je obsodbe vreden,« meni Duško Kalc. »Kdor ljubi resnico, tudi zgodovinsko, ne more ob tem ostati neprizadet in ne čutiti ogorčenja. Pred tovrstnimi poskusi moramo ostati budni in se boriti za resnico, vedno.«

V bližajočem se letu bo priložnost za obeležitev cele vrste pomembnih zgodovinskih obletnic, ki bodo nudile vnovično priložnost za razmislek o preteklosti – od 100-letnice požiga Narodnega doma v Trstu in Rapalske pogodbe pa vse do 90. obletnice ustrelitve bazoviških junakov; minilo bo tudi 75 let od osvoboditve Trsta in konca druge svetovne vojne. »Ohranjati moramo zgodovinski spomin, a to ne sme izzveneti kot nekakšna zazrtost v preteklost, pač pa predvsem kot priložnost, da razmislimo o sedanjosti in aktualnih dogodkih, ki v marsikaterem pogledu kažejo nevarne analogije z minulimi časi. Premisliti moramo, kako naprej, ne da bi ob tem postavili na stranski tir vrednote, ki odklanjajo nasilje in izkrivljanje resnice,« pri tem pove decembrska osebnost Primorske. »Stremeti moramo k vrednotam, ki ... no, imenujmo jih kar ljubezen. Ne sovraštvo, pač pa ljubezen med ljudmi. Ustvarjati pogoje za izničenje napetosti in sovraštva z iskanjem skupnih poti sožitja – to je moje življenjsko vodilo.«