Primorski dnevnik danes prvič s polnobarvnim tiskom

Današnja 22.068. številka Primorskega dnevnika je izšla s polnobarvnim tiskom. Gre za prvo tovrstno izdajo našega dnevnika, ki je maja letos praznoval 75 let obstoja.

Praznično pisana številka je izšla na 36 straneh, s priložnostnimi prazničnimi vsebinami, kot so božična misel, nadaljevanje rubrike Poti in božična slikovna križanka, v njej pa je še veliko zanimivega, kot npr. intervju s pisateljico Brino Svit, nadaljevanje podlistka, v katerem objavljamo knjigo Miroslava Košute Mornar na kozi, razmišljanje nekdanjega veleposlanika RS v Italiji Iztoka Mirošiča o pomorskih interesih Slovenije, Hrvaške in Italije, stran za najmlajše, mladinska stran Direkt in še marsikaj ...

Zaradi božičnega premora Primorski dnevnik, kot tudi številni drugi dnevniki v Italiji, jutri, 25., in v soboto, 26. decembra, ne bo izšel. Na vaše domove in v časopisne kioske se torej vračamo v nedeljo, 27. decembra. Lepo praznujte!