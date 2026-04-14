»Ni le navadna volilna zmaga, imamo odprta vrata za uresničitev programa«

Istvan Szent-Ivanyi je nad izidom nedeljskih volitev zelo zadovoljen. Pravi celo, da je njegovo zadovoljstvo prvič po šestnajstih letih povezano s politiko. Ko smo se prejšnji teden prvič pogovorili z njim, je bil prepričan v zmago Pétra Magyarja, vendar je dvomil, da bo stranka Tisza imela tudi ustavno večino, ki bi novi vladi omogočila spremembo določil, ki jih je uvedel Viktor Orbán. Ko smo včeraj znova vzpostavili stik z njim, je priznal, da je po razglasitvi rezultatov volitev vse drugače.

Kaj pomeni premočna zmaga stranke Tisza?

Brez take večine, bi bilo tako, kot če bi nam nadeli nekakšen prisilni jopič. Zdaj pa je drugače. Psihološko je to zelo pomembno, ker razumemo, da to ni samo navadna volilna zmaga, ampak imamo odprta vrata za uresničitev svojega programa.

Ali ocenjujete, da je tak rezultat tudi posledica negativnega vpliva Donalda Trumpa?

Do neke mere da. Obisk podpredsednika ZDA JD Vancea Orbánu ni koristil. Sicer pa nas je skrbelo, da bo drugače, čeprav Trump na Madžarskem ni zelo popularen. Veliko ljudi niti ni vedelo, kdo je Vance. Na volitve je zagotovo vplivalo ameriško nasprotovanje EU in strah, da bi Madžarska izstopila iz unije, saj tega ljudje očitno ne želijo.

Kakšne spremembe pričakujete v politiki Madžarske do EU?

Spremembe so nujne. Péter Magyar je imel v preteklosti pomisleke glede EU, vendar je v sinočnjem govoru jasno dejal, da smo Evropa in da moramo biti tesno povezani z EU. Zagotovo vem, da je Anita Orbán, ki je določena za zunanjo ministrico, izrazito proevropska političarka.

Ali je kakorkoli povezana z Viktorjem Orbánom?

Nikakor. Orbán je zelo pogost priimek na Madžarskem. Dobro jo poznam, delala je v Centru za demokracijo v času, ko sem bil član vodstva te nevladne organizacije. Pred časom je bila na zunanjem ministrstvu zadolžena za državno varnost, imela je status veleposlanice. Ko sem bil veleposlanik v Sloveniji je dvakrat obiskala Ljubljano, sodelovala je na dveh konferencah in se srečala z nekaterimi slovenskimi politiki, tudi glede energetskih vprašanjih.

Ko že omenjate energijo, Madžarska še vedno prejema nafto in plin iz Rusije. Se bo zdaj kaj spremenilo?

Zaenkrat spremembe niso na vidiku, še zlasti ne glede nafte. Madžarska rafinerija je prilagojena kakovosti ruske nafte, ki vsebuje veliko žvepla in se torej razlikuje od brenta. Nekaj sprememb verjetno bo, ampak ne zelo hitro.

Kaj se bo spremenilo v zunanji politiki Madžarske?

Predvsem se bo okrepilo sodelovanje z unijo, do sprememb pa bo zagotovo prišlo tudi v odnosih z Rusijo in Kitajsko, s katerima je imela Orbánova vlada dokaj bizarne odnose. Veliko je bilo pogovorov z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in izmenjave zaupnih informacij.

Magyar je sinoči napovedal, da bo njegov prvi obisk v Varšavi. V Orbánovi dobi pa so se odnosi s Poljsko zelo poslabšali. Skratka, spremembe bodo, tudi glede Ukrajine. Pred časom je Magyar obiskal Ukrajino, kjer se je tudi poklonil spominu na civiliste, ki jih je ruska vojska pobila v Buči.