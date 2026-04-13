Dars zaradi varnosti spreminja prometni režim na avtocesti

Začasno bodo na priključku Postojna zaprli uvoz proti Kopru

Spletno uredništvo |
Postojna |
13. apr. 2026 | 16:00
    Dars zaradi varnosti spreminja prometni režim na avtocesti
    Priključek Postojna na primorski avtocesti (SPLETNA KAMERA DARS)
Na Darsu so se zaradi zagotavljanja večje prometne varnosti in boljše pretočnosti odločili, da bodo na priključku Postojna začasno zaprli uvoz na avtocesto v smeri proti Kopru. Številni vozniki so pred tem opozarjali, da lahko pri vključevanju na avtocesto zaradi vprašljive signalizacije zapelješ naravnost pod tovornjak in je vožnja smrtno nevarna, o čemer smo poročali.

Za uvedbo tega ukrepa Dars trenutno čaka na soglasje Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), so sporočili. V času zapore, ki bo predvidoma trajala do zaključka te faze del, predvidoma torej do konca tekočega leta, bodo obvoz uredili po vzporedni regionalni cesti do priključka Razdrto.

