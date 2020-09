Primorsko-notranjska regija na nemškem rdečem seznamu

Nemčija je včeraj med rizična območja zaradi novega koronavirusa uvrstila Primorsko-notranjsko regijo, je sporočil vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije Andrej Šter. Razglasila ju je za območji z velikim tveganjem za okužbo, iz katerih je vstop močno omejen. Za vse, ki želijo vstopiti v Nemčijo in so bili v zadnjih 14 dneh na tem območju, je obvezna karantena v skladu z ustreznimi predpisi zveznih dežel.

Nemčija je seznam rdečih območij včeraj razširila še na druge pokrajine v Franciji, Avstriji, Češki in med drugim tudi na Hrvaškem. Oceno o uvrstitvi na nemški rdeči seznam, sprejemajo skupaj nemška ministrstva za zdravje, zunanje zadeve in notranje zadeve. Načeloma gre za območja, v katerih so v zadnjih sedmih dneh potrdili več kot 50 novih okužb na 100.000 prebivalcev.