Priprli 33-letnega Koprčana, storilca več kaznivih dejanj

Koprski policisti so kazensko ovadili 33-letnega Koprčana, ki se preživlja s proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami. Konstantno pa izvršuje tudi druga kazniva dejanja z elementi nasilja, v katerih so oškodovane mladoletne osebe. Privedli so ga na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Koper.

Na podlagi vseh zbranih dokazov, dejstev in okoliščin policisti utemeljeno sumijo, da se 33-letnik načrtno ukvarja z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami ter drugimi kaznivimi dejanji. Je nezaposlen, s preprodajo drog si zagotavlja sredstva za življenje, poleg tega je tudi sam uživalec prepovedanih drog. 33-letnik konstantno in neprekinjeno izvršuje kazniva dejanja z elementi nasilja, v katerih so oškodovane mladoletne osebe. Prav tako tudi načrtno navaja mladoletne ženske na prepovedane droge, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Po zbranih dokazih so policisti pri njem 17. aprila opravili hišno preiskavo, v kateri so zasegli posušene rastlinske delce v PVC vrečki, precizno tehtnico in več sim-kartic za mobilni telefon.

Utemeljeno je osumljen tudi 11 drugih kaznivih dejanj, ki so že preiskana. Osumljen je spolnega napada, saj je mlajšo mladoletnico konec junija lani v svojem stanovanju omamil z ekstazijem, nato pa jo otipaval brez njenega dovoljenja, saj ga je mladoletnica odločno zavrnila. Zatem ji je ponudil še konopljo.

Osumljen je tudi dveh kaznivih dejanj zalezovanja. Od junija do oktobra lani je zalezoval mlajšo mladoletnico in si vsiljivo prizadeval vzpostaviti neposreden stik in stik preko elektronskih komunikacijskih sredstev. Kljub temu, da je mladoletnica zablokirala več telefonskih številk, iz katerih jo je klical, jo je osumljeni še naprej klical z različnih telefonskih številk in jo prepričeval, da bi se srečala z njim. S tem ji je povzročil prestrašenost in ogroženost.

Konec lanskega decembra pa je zalezoval tudi občanko, ki jo je z različnih telefonskih številk klical večkrat dnevno in ji pisal sporočila, naj mu preda mladoletno hčerko. S tem je oškodovanki povzročil občutek prestrašenosti in ogroženosti.

33-letnik je osumljen tudi dveh groženj, in sicer je oktobra lani preko družbenega omrežja resno zagrozil starejši mladoletnici zoper njeno telo, jo počakal na ulici in jo žalil. S tem je povzročil močne občutke vznemirjenosti in prestrašenosti. Mladoletnici je s sporočilom grozil tudi januarja letos, resne grožnje pa se je močno prestrašila.

Prav tako je januarja mladoletnici pred vhodom v hišo v škatlici cigaret pustil posušene rastlinske delce zeleno rjave barve, zaradi česar je osumljen omogočanje uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu.

Februarja je v roku petih dni dvakrat s črnim sprejem poškodoval fasado dvorane Sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu, s čimer je občino Koper oškodoval za 2000 evrov.

Prav tako je februarja v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper vnesel 84,69 gramov hašiša in ga izročil zaporniku, ki ga je obiskal.

V začetku aprila je vstopil v učilnico v Kopru in iz razreda na ulico povlekel mladoletnika. Čez nekaj dni pa ženski po telefonu grozil, da bo zažgal lokal. Zaradi zadnjih dveh kršitev bo zoper 33-letnika uveden hitri postopek.

Z odrejenim priporom pa je sodnik osumljenemu 33-letniku zaenkrat preprečil nadaljnje izvrševanje nasilnih kaznivih dejanj, so še sporočili s PU Koper.