Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Prirejena srbska sarma

Imamo sicer nadpovprečno topel november, prav gotovo pa SE bo kaj kmalu ohladilo in takrat bo čas za eno najbolj popularnih srbskih in sploh balkanskih jedi, za sarmo. Pri nas se sarma še ni udomačila, zadnja leta pa jo srbski priseljenci, tisti, ki so se najbrž odpovedali začetnemu garaškemu zidarskemu poklicu in se odločili za nič manj garaški gostinski poklic, ponujajo na svojih jedilnikih. Sarmo poznam, od kar sem bil petletni smrkavec, in tudi sedaj je na našem domačem jedilniku vsaj dvakrat ali trikrat letno. Priprava ni zahtevna, le malo potrpljenja je treba imeti.

Potrebujemo:

večjo glavo kislega zelja (v Sloveniji ga dobimo v vsakem marketu)

0,5 kg naribanega kislega zelja

1 kg mešanega (svinjskega in govejega, lahko vam mesar zmelje v to mešanico tudi par klobas) mletega mesa

10 dag prekajene slanine

300 g prekajenih rebrc

2 večji čebuli

2 stroka česna

250 g riža

olje

sol

poper

mleta sladka in pekoča paprika

peteršilj

2 žlici ostre moke

Recept je seveda prirejen, saj srbska različica predvideva sesekljano meso, pa tudi sarme ne bi smele biti večje od 4 cm, tako vsaj piše v »Velikem narodnem kuvarju«, ki je izšel v Beogradu pred kakimi tridesetimi leti.

Najbolj primerna za kuhanje sarme je široka lončena posoda. Če je nimate, bo dobra katerakoli široka kozica. Drobno sesekljano čebulo in drobno nakockano slanino rahlo prepražimo, dodamo zmleto meso, strt česen, solimo in popramo ter še malo popražimo. Ko se meso ohladi, dodamo peteršilj in riž in vse skupaj dobro pregnetemo, najboljše če z rokami. Zelje razlistimo, žile, ki so na sredi lista pa z nožem stanjšamo.

Dno posode pokrijemo z naribanim zeljem, v vsak posamezni list damo približno žlico mesnega nadeva (če se ne drži skupaj, lahko dodamo v zmes eno jajce) in list zavijemo. Zavite sarme zlagamo v obliki kroga. Na prvo plast sarm položimo rebrca ali kako drugo prekajeno svinjsko meso, in nanj zložimo še drugo plast zavitih sarm. Prilijemo vrelo vodo, tako da so sarme komaj pokrite, pokrijemo s pokrovko in kuhamo dobro uro. Na olju pripravimo prežganje z dvema žlicama ostre moke, dodamo pol litra hladne vode in mešamo, dokler se omaka ne zgosti. Na koncu dodamo žlico mlete paprike, sladke ali pekoče, kot vam je všeč, previdno dolijemo v lonec in ga dobro pretresemo. Pokrijemo z listi zelja, ki so nam ostali in pustimo, da se sarme kuhajo še v saj eno uro, vmes posodo večkrat potresemo.

Nekateri končajo kuhanje sarme v pečici, drugi spet rabijo ovčje meso, tretji namesto paprike rabijo paradižnikovo mezgo. Rezultat pa je skoraj vedno slasten.

Poleg sarme ponudimo krompir v kozici ali kruhove cmoke.

Dober tek!

Ivan Fischer