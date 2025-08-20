Prispel je atlantski zrak, nocoj solidna vremenska fronta

Naše kraje je doseglo ciklonsko območje z vlažnim in manj vročim atlantskim zrakom. Subtropski anticiklon je oslabel, vroč severnoafriški zrak se je umaknil daleč stran proti jugu. Danes se pojavljajo padavine, deloma nevihte. Ozračje se je ohladilo. Marsikje so se temperature prehodno spustile pod 20 stopinj Celzija.

Čez dan se bo v glavnem nadaljevalo podobno vreme z vmesnimi obdobji spremenljivosti in morebitnimi kratkotrajnimi krajevnimi izboljšanji.

Glavnino poslabšanja pričakujemo od večernih ur, ko bo naše kraje dosegla solidna hladna vremenska fronta. Od večernih ur in v noči na četrtek ter v četrtek zjutraj bodo nevihte pogostejše in ponekod močnejše. Arso je za jugozahod Slovenije od polnoči do 10. ure jutri zjutraj zaradi neviht objavil oranžno opozorilo, vseskozi pa danes in jutri ves dan pa rumeno opozorilo. »Možne so močnejše krajevne nevihte in nalivi,« so zapisali.

Civilna zaščita iz FJK je zaradi močnejših neviht do jutri zjutraj ob 9. uri objavila rumeno opozorilo.

Jutri popoldne in zvečer bodo padavine ponekod oslabele in prehodno ponehale.

V noči na petek in v petek zjutraj bo povečini še oblačno in deževno, čez dan se bo vreme izboljšalo in delno razjasnilo. Ponekod bo zapihala burja. Sveže bo.

V soboto bo precej jasno in sveže. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 25 stopinj Celzija.

V nedeljo bo precej jasno in sveže, pihala bo šibka do zmerna burja.