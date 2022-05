Prispevki za spodbujanje rabe slovenščine v javni upravi

Prevajanje kompleksnih besedil, animacija, promocija jezikovnega bogastva, informacije o javnih prevozih, jezikovno okence: to in še kaj obravnavajo projekti 17 krajevnih uprav in ustanov v Furlaniji - Julijski krajini, ki jim je Dežela dodelila skupno 500.000 evrov za projekte, ki spodbujajo rabo slovenskega jezika v javni upravi v okviru razpisa za leta 2022, 2023 in 2024, ki so ga pred časom pripravili v Centralnem uradu za slovenski jezik.

Posamezni zneski, ki jih bodo prejele posamezne občinske uprave, prevozna, komunalna in zdravstvena podjetja, lokalne akcijske skupine, gorske skupnosti in kulturni konzorciji, gredo od 10.700 do 40.000 evrov, podelili pa jih bodo na podlagi 8. člena državnega zaščitnega zakona št. 38/2001 in 19. člena deželnega zaščitnega zakona št. 26/2007. Po 40.000 evrov bo šlo komunalnemu podjetju A&T 2000, Lokalni akcijski skupini (LAS) Kras in Tržiškemu kulturnemu konzorciju, 31.300 evrov podjetju Isontina Ambiente, 31.000 pa Gorski skupnosti za Železno in Kanalsko dolino. Po 30.000 evrov bodo prejele občine Tržič, Milje, Sovodnje ob Soči, tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi, Trgovinska zbornica za Julijsko krajino, prevozni podjetji TPL FVG in APT ter Občina Trst. 27.000 evrov bo prejela Občina Tržič, 21.000 tržaško prevozno podjetje Trieste Trasporti, 19.000 Občina Zagraj, 10.700 pa deželni zavod za slepe osebe Rittmeyer.

Nekateri prosilci pa prispevka ne bodo dobili, čeprav so bile njihove vloge dopustne, vendar jih ni mogoče financirati, ker bi drugače presegli predvideno razpoložljivo vsoto 500.000 evrov. To velja za vloge občin Dolina, Gorica, Devin - Nabrežina, Ronke in Sovodnja v Benečiji, medtem ko so projekte občin Naborjet - Ovčja vas, Repentabor, Zgonik in Dreka zavrnili.