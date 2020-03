Po irskem prevozniku Ryanair je tudi britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet zaradi pandemije koronavirusa odpovedal vse polete, z izjemo morebitnih »reševalnih letov«, s katerimi bodo v domovino pripeljali potnike, ki so ostali v tujini. Za zdaj še ne znajo napovedati datuma ponovne vzpostavitve komercialnih letov, so sporočili. Zaenkrat so izvedli 650 »reševalnih letov« in v domovino prepeljali več kot 45.000 potnikov.