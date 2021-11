Priznanje Slovencem, ki so se borili proti fašizmu

Furlanski pesnik in pisatelj Maurizio Mattiuzza je z romanom La malaluna dobitnik literarne nagrade Giovanni Matteotti. V izjavi za televizijsko kulturno mrežo RAI Cultura je Mattiuzza povedal, da je počaščen za nagrado po znanem italijanskem socialističnem voditelju, ki so ga ubili fašisti, zadovoljen je tudi, da je žirija v utemeljitvi nagrade izpostavila zgodbo beneškoslovenske družine, ki je na lastni koži okusila fašizem in njegovo nasilno raznarodovalno politiko do Slovencev. »Nagrada pomeni priznanje vsem, ki so se borili za svoj jezik in kulturo,« je dejal Mattiuzza.

La malaluna je družinska saga družine Sbaiz iz izmišljene vasice Braidevueide, ki je podobna vasem Zahodne Benečije med Ahtenom, Nemami in Tipano, kjer se furlanski jezik prepleta s slovenskimi narečji in kjer so se prebivalci soočali s trpko usodo izseljenstva, vojnega nasilja in raznarodovanja. Obmejni in mejni ljudje, ki jim zgodovina ni prav ničesar prihranila. Tudi ne družini Sbaiz, katere zgodbo v svojem prvem romanu opisuje Mattiuzza. Kritika je knjigo navdušeno pozdravila, uspeh pa je doživel tudi med bralci.

Mattiuzza v romanu uporablja številne besede in stavke v beneškem narečju, pri čemer mu je pomagala Margherita Trusgnach, ki se ji avtor v knjigi zahvaljuje. Kot se zahvaljuje Študijskemu centru Nediža iz Špetra za fotografijo na naslovnici beneškega fotografa Tina Piernuja.