Priznanje za Walterja Skerka

V Fiumicellu v južni Furlaniji, rojstnem kraju Giulia Regenija, so na 22. izvedbi festivala italijanske televizije nagradili več znanih osebnosti iz sveta televizije in pop kulture. Nagrade so med drugim prejeli skladatelj in pevec Dario Baldan Bembo (napisal je pesem Amico è), zmagovalka Sanrema Silvia Mezzanotte in priljubljeni športni novinar Bruno Pizzul, ki je doma iz Krmina.

Priznanje je za televizijsko oddajo EstOvest prejel tudi tržaški slovenski novinar Walter Skerk, ki je njen urednik. Nagrada je priznanje za vse kolegice in kolege, ki ustvarjajo oddajo, je na podelitvi povedal Skerk.

Oddaja EstOvest je okno italijanske radiotelevizijske hiše v države vzhodne in srednje Evrope ter je sad sodelovanja novinarjev sedeža RAI v Trstu in Bariju. Oddaja je nastala ob pridruževanju in vstopanju držav vzhodno od Trsta v Evropsko unijo, med katerimi je bila tudi Slovenija. S časom se je razvila v pravi televizijski magazin, ki predstavlja italijanskim gledalcem znana in manj znana dogajanja zlasti v državah nekdanje Jugoslavije, ki trkajo na vrata Evropske unije.