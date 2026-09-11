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Volilni zakon

Propadel prvi poskus za zagotovljeno izvolitev Slovenca v Rim

Italijanski senat zavrnil amandma, ki ga je predložila senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc

Sandor Tence |
Rim |
11. sep. 2026 | 6:01
    Propadel prvi poskus za zagotovljeno izvolitev Slovenca v Rim
    Italijanski senat na arhivskem posnetku (ANSA)
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Prvi poskus za zagotovitev izvolitve parlamentarca slovenske narodnosti je padel v vodo. Italijanski senat je sinoči, 10. septembra, z glasovi desnosredinske vladne koalicije zavrnil amandma k volilnemu zakonu, ki ga je predložila senatorka Demokratske stranke (DS) Tatjana Rojc. Njen amandma je podprlo 64 senatorjev levosredinske opozicije, proti pa jih je glasovalo 85.

Vlada, ki jo je zastopala ministrica Maria Elisabetta Alberti Casellati, se o popravku formalno ni opredelila in je odločitev prepustila senatni skupščini. Vladno zavezništvo premierke Giorgie Meloni se je v pristojni komisiji že izreklo proti predlogu slovenske senatorke, njegovi senatorji pa se v sinočnji razpravi niso oglasili.

Senat bo danes, 11. septembra, glasoval o volilnem popravku, ki ga je na pobudo stranke Slovenska skupnost (SSk) vložil južnotirolski predstavnik Meinhard Durnwalder.

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