Zahtevali bodo povratek odprte meje

Evropski poslanci iz vrst Socialistov in demokratov, Slovenec Matjaž Nemec, Avstrijec Andreas Schieder in Hrvat Marko Vešligaj, verjamejo, da se v povezovanju med narodi in državami skriva ključ do uspeha, in to predvsem v regiji Alpe Jadran, kjer imajo tudi jezikovne manjšine poseben pomen. To je trojico gnalo na Alpe Adria Tour skozi Avstrijo, Slovenijo, Italijo in Hrvaško.Včeraj so se poslanci Evropskega parlamenta prek Celovca, Jesenic, Posočja in Nove Gorice ter Gorice spustili vse do Trsta, kjer so se z javnostjo in njenimi predstavniki srečali v kavarni San Marco. Beseda je tu tekla tudi o zamrznitvi schengenskega režima med Italijo in Slovenijo in nuji po čimprejšnji ponovni vzpostavitvi prostega prehoda državnih meja. Danes bodo pot nadaljevali proti Kopru, Bujam in Pulju.

Ker je bila senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc odsotna zaradi dela v Rimu, je svojo misel s tremi poslanci delila zgoniška županja Monica Hrovatin. »Tržaška etapa turneje Alpe Adria Tour je pomembna, ker so vrednote, na katerih temelji združena Evropa, ogrožene. Nezadovoljstva, ki se krepi v državah ustanoviteljicah EU, ne smemo zanemariti in ga prepustiti uničujoči pozornosti skrajno desnih sil,« je dejala Hrovatin. Opozorila je tudi na škodljive posledice ponovne uvedbe nadzora na mejnih prehodih, pri katerem vztraja italijanska vlada.

Z njo se je strinjal evropski poslanec Socialnih demokratov Matjaž Nemec. Kot je pojasnil za Primorski dnevnik, bo v Bruslju še naprej pritiskal na Evropsko komisijo, da od Italije doseže konec kontrol na meji. »Nadzor na mejah ne pripomore k varnosti evropskih državljanov, za to obstajajo drugi instrumenti,« je bil jasen Novogoričan, ki se zaveda, da nadzor najbolj oškoduje lokalno prebivalstvo in čezmejne delavce.