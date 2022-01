Proti CasaPound deželni svet kot oškodovana stranka

Prihodnjega 3. februarja bo na tržaškem sodišču potekal predhodni narok v okviru postopka proti 18 pripadnikom neofašističnega gibanja Casa Pound, ki so 4. avgusta 2020 vdrli v dvorano deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine, kjer je šesta komisija zasedala, da bi oblikovala mnenje o programu deželnega odbora glede priseljevanja, skrajneži pa so takrat prebrali besedilo o politikah priseljevanja, po kratkem času pa so se pred prihodom policije umaknili. Tožilstvo je 14. junija lani zahtevalo sojenje 18 osebam zaradi prekinitve oz. motenja dela deželnega sveta. Pri tem se deželni parlament želi prijaviti kot prizadeta stranka, je soglasno odločilo predsedstvo, ki je poudarilo, kako je takrat sam predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin zadevo prijavil tržaški kvesturi. Zahtevo deželnega sveta bo morala zdaj peljati naprej deželna vlada.