Proti koncu meseca morda vremenska prelomnica, pred njo pa bo zelo vroče

Na vreme pri nas bo v bližnji prihodnosti vplival subtropski anticiklon, ki bo zagotavljal stanovitnost in visoke temperature. Poletno vreme se bo nadaljevalo do konca tega tedna in večji del, morda do konca, prihodnjega tedna. Anticiklon se bo to nedeljo še okrepil in bo proti nam začel pritekati še toplejši zrak, medtem ko bo od danes do petka komajda nekoliko oslabel in bodo posamezne popoldanske plohe ali nevihte v goratem svetu nekoliko verjetnejše. Kakšen nevihtni oblak se bo od danes do petka morda uspel obrobno spustiti do ostalih predelov, zato kakšna kaplja dežja, ob sicer prevladujočem sončnem in toplem poletnem vremenu tudi drugod ne bo ravno nemogoča.

V soboto in nedeljo bo sončno in topleje. Zlasti v nedeljo bo naše kraje preplavil še toplejši severnoafriški zrak. Ob burji ni izključeno, da se bo živo srebro v nedeljo ponekod lahko povzpelo, ni izključeno, da tudi ob morju, nad 35 stopinj Celzija, na Goriškem mestoma lahko do okrog 36 ali 37 stopinj Celzija.

V prihodnjem tednu bo pod vplivom subtropskega anticiklona prevladovalo sončno in vroče poletno vreme z občutno toplotno obremenitvijo.

Anticiklon bo predvidoma začel slabeti proti koncu prihodnjega tedna, ko bo postopno nekaj več občasne nestanovitnosti, sprva predvsem v gorskem svetu in bo tudi vročina začela delno in počasi popuščati. Do prelomnice pa naj bi po zdajšnjih izračunih lahko prišlo okrog ponedeljka, 29. avgusta, ko naj bi anticiklon občutneje popustil in naj bi na vreme v večjem delu Evrope začelo vplivati atlantsko ciklonsko območje. Če se bo ta slika res udejanjila, je tedaj pričakovati konec vročine in večjo nestanovitnost s padavinami.

