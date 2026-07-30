Števerjan in občinsko vino spoznavali tudi v senatu

»Kljub temu da smo majhni, lahko veliko povemo,« je poudaril števerjanski župan Marjan Drufovka po dvodnevnem institucionalnem obisku v Rimu. Delegacija Občine Števerjan se je iz italijanske prestolnice vrnila z okrepljenimi stiki z državnimi institucijami, novimi možnostmi sodelovanja in večjo prepoznavnostjo občine. »Največji dosežek obiska je prav prepoznavnost naše skupnosti. Števerjan ima veliko vrednot, ki našemu teritoriju dajejo moč in pozitiven pogled v prihodnost. Pokazali smo, da lahko tudi majhna občina s svojo zgodbo, identiteto in povezanostjo doseže veliko,« je dejal župan.

Obisk 28. in 29. julija je bil namenjen predstavitvi Občine Števerjan, njene vinogradniške tradicije, posebnosti čezmejnega prostora ter izkušenj pri razvoju lokalne skupnosti. Delegacija se je srečala s predstavniki italijanskega senata, ministrstva za kmetijstvo, prehransko suverenost in gozdarstvo ter Zveze italijanskih občin (Anci).

Vino kot simbol skupnosti

Osrednji dogodek prvega dne je bil posvet v senatni dvorani Zuccari La forza di una comunità nel vino come istituzione (Moč skupnosti v vinu kot instituciji), ki ga je gostila senatorka Bratov Italije Francesca Tubetti. Poleg predstavnikov Občine Števerjan so sodelovali minister za odnose s parlamentov Luca Ciriani, senator in predsednik senatne komisije za kmetijstvo Luca De Carlo, državni sekretar Patrizio Giacomo La Pietra (vsi trije so iz tako kot Tubetti iz vrst Bratov Italije) ter goriški novinar in enolog Stefano Cosma. Slednjemu, ki je bil vodja delegacije, gre po županovih besedah zasluga, da je dogajanje pridobilo na strokovnosti. Večera se je udeležil tudi veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Matjaž Longar.

V svojem govoru je Drufovka poudaril, da vino za Števerjan ni le kmetijski proizvod, temveč simbol skupnosti. »Ko govorimo o vinu, pogosto pomislimo na izdelek. Mi pa želimo pokazati, kako lahko vino postane obraz skupnosti in prava institucija,« je dejal. Števerjan je predstavil kot občino, kjer meja med Italijo in Slovenijo ni ločnica, ampak prostor srečevanja kultur, jezikov in tradicij. »Prisotnost slovenske manjšine je bistveni del naše identitete in nas uči, da različnost ob medsebojnem spoštovanju postane bogastvo,« je poudaril. Dodal je, da zgodbo občine soustvarjajo vinogradniki, družine, društva, šola, prostovoljci ter mladi in starejši.

Posebno pozornost sta pritegnila projekta Vaška trgatev in Reprezentančno vino, ki temeljita na prostovoljnem darovanju grozdja lokalnih vinogradnikov. »Gre za edinstven projekt skupnosti. Ta steklenica ne pripada posamezniku ali občini, ampak celotni skupnosti,« je dejal župan.

Položaj malih obmejnih občin

Drugi dan obiska je bil namenjen predvsem vprašanju čezmejnega vinogradništva. Na ministrstvu za kmetijstvo je delegacija predstavila težave vinogradnikov na območju Collio/Brda, kjer zgodovinsko enoten vinogradniški prostor kljub odprtim mejam še vedno ovirajo različni upravni postopki, davčna pravila, predpisi o prevozu grozdja in vina, uporabi kmetijske mehanizacije ter fitofarmacevtskih sredstev.

»S predsednikom senatne komisije za kmetijstvo smo govorili o težavah vinogradnikov na območju Collio/Brda. Na ministrstvu smo pustili tudi pisni dopis s predlogi in občinsko vino kot simbol našega območja,« je poudaril Drufovka. Obisk se je zaključil na sedežu Anci, kjer je delegacija predstavila položaj malih in dvojezičnih občin ter predlagala oblikovanje nacionalne mreže obmejnih občin, okrepitev podpore pri pridobivanju evropskih sredstev, tesnejše sodelovanje pri oblikovanju politik za obmejna območja in nadaljnjo podporo projektom, ki jih je spodbudila Evropska prestolnica kulture 2025.

Sogovorniki v Rimu so na splošno cenili zavzetost skupnosti, pripravljenost za sodelovanje in predvsem močno navezanost na teritorij, je dejal Drufovka. Župan napoveduje, da bodo stike, ki so jih vzpostavili, še naprej gojili. Po njegovih besedah so se na srečanjih odprle možnosti za nova sodelovanja na kulturnem področju, pri razvoju turizma in predvsem na področju gospodarskega povezovanja.