Proti požarom s čezmejnim sodelovanjem

S podnebnimi spremembami ter opuščanjem kmetijstva in vzdrževanja zelenih površin se spreminjata tudi tipologija in režim gozdnih požarov, ki so veliko bolj pogosti in siloviti in se ne omejujejo samo na gozdne površine, ampak ogrožajo tudi naselja, ceste, železniške proge, daljnovode in drugo infrastrukturo. To je bilo še kako razvidno lani poleti, ko so obsežni požari pustošili po Krasu na obeh straneh meje in jih je bilo mogoče ukrotiti z združenimi močmi in sodelovanjem gasilcev in pripadnikov civilne zaščite ter drugih operaterjev iz Italije oz. Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. Prav čezmejno sodelovanje je med temeljnimi ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in krotenje teh pojavov, prav tako so pomembne tehnološke inovacije, vzdrževanje krajine ter sodelovanje med različnimi akterji (državo, deželo, občinami, gasilci, civilno zaščito idr.) skupaj z usposabljanjem operaterjev in ozaveščanjem občanov. To je bilo slišati na današnjem (27. aprila 2023) dopoldanskem posvetu v Narodnem domu v Trstu, ki je bil posvečen obračunu in izkušnjam ob lanskih požarih na Krasu ter perspektivam za prihodnost, potekal pa je v organizaciji deželnega direktorata za gasilce in civilno zaščito pri notranjem ministrstvu ob sodelovanju Univerze v Trstu, tržaške prefekture, poveljstva gasilcev in Dežele FJK.

O tem so na posvetu govorili Beatrice Musolino s tržaške prefekture, Gianfilippo Micillo iz gasilske službe za boj proti gozdnim požarom, Valter Sergo s tržaške univerze, poveljnik Gasilske enote Nova Gorica Simon Vendramin, Massimo Stroppa iz deželne gozdne službe, Matteo Carretto iz deželnega direktorata gasilcev in Antonio Tomao z Univerze v Vidmu. Govorniki so številnim udeležencem orisali italijanski zakonski okvir na področju predvidevanja, preprečevanja in boja proti požarom, dalje ukrepe, ki se sprejemajo tudi v luči izkušenj in izmenjave dobrih praks, večkrat pa je bil poudarjen pomen čezmejnega sodelovanja, ki sicer ne sloni na mednarodnih dogovorih, ampak na protokolih o sodelovanju, ki so jih sklenili pristojni organi Slovenije in FJK. Govor je bil tudi o pomenu enotne interventne klicne številke 112 v FJK, za katero se načrtuje, da bi v prihodnje, ko bo šlo za požare, informacija sočasno prišla v deželno operativno centralo in k gasilcem, da bi dodatno skrajšali časovni razmik med klicem in ukrepanjem.

Navzoče so pozdravili državni sekretar pri italijanskem notranjem ministrstvu Emanuele Prisco (na daljavo), deželni odbornik Pierpaolo Roberti, tržaški občinski odbornik Maurizio De Blasio, tržaški prefekt Pietro Signoriello, državni načelnik gasilcev Guido Parisi, deželni direktor Agatino Carrolo, poveljnik tržaških gasilcev Girolamo Bentivoglio Fiandra in direktor Oddelka za pravne in jezikovne vede ter za tolmačenje in prevajanje tržaške univerze Gianpaolo Dolso.