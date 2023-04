Prva rdeča luč za prošek v Bruslju

Postopek za zaščito tradicionalnega izraza »Prošek« v Uradnem listu Evropske unije, ki ga je pred približno dvema letoma sprožila Hrvaška za zaščito svojega sladkega vina iz sušenega grozdja, je danes v Bruslju ustavil odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropskem parlamentu, poroča Lapresse.it. Člani odbora so namreč soglasno odobrili popravek k novemu pravilniku o zaščitenem poreklu Dop in oznake Igp, po katerem država članica ne more registrirati imena z zaščitenim poreklom, ki ga že uporablja druga država članica, tudi če gre za prevod. Tudi tradicionalno uporabljeni izrazi, kot je denimo »Prošek«, ne smejo spominjati na že registrirane označbe o zaščitenem poreklu, kot je med drugim Prosecco. Prepoved velja tudi za državne predpise, kot se je denimo zgodilo v sporu za balzamični kis. Popravek, ki ga je danes odobril odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja mora vsekakor v bližnji prihodnosti potrditi evropski parlament.

Odločitev Evropske komisije o objavi hrvaške vloge za registriranje sladkega dalmatinskega vina »Prošek«v uradnem listu Evropske unije je pred približno dvema letoma sprožila pravi vihar, saj so italijanski vinarji v njej videli grožnjo za prosecco in morebitno gospodarsko škodo zaradi možnosti, da bi prišlo do mešanja izrazov in zavajanja.