Prvi korak na poti odvzema odlikovanja Titu

Poslanska komisija za ustavna vprašanja je odprla pot odvzemu državnega odlikovanja jugoslovanskemu predsedniku Titu. Poslanci so namreč odobrili zakonski predlog, po katerem bo lahko vlada preklicala priznanje tudi pokojnim odlikovancem, kar do sedaj ni bilo mogoče. Odlikovanja bodo sicer odvzeli tistim, ki so zagrešili kruta dejanja in zločine proti človeštvu. Pri glasovanju so se vzdržali predstavniki levo-zelenega zavezništva (AVS).

Na desnici so navdušeni nad sklepom komisije. Podpredsednik poslanske zbornice Fabio Rampelli in furlanski poslanec Walter Rizzetto (oba iz stranke Bratov Italije) menita, da bo parlament z odvzemom odlkovanja Titu vsaj delno popravil krivice, ki so jih doživeli Italijani v Istri ter vsi, ki so končali v fojbah. »To je samo začetek na poti spominjanja na krvave dogodke na vzhodni meji,« je poudaril Rampelli. O fašizmu seveda niti besede. Navdušeni komentarji prihajajo tudi iz vrst Lige.

Zakoni bi morali veljati za vse, a kot smo se naučili s Silviom Berlusconijem obstajajo tudi zakoni »ad personam«, ki torej zadevajo le ožjo skupino ljudi ali pa celo enega samega človeka. V tem primeru gre za »lex Tito«, kot je zakonski predlog italijanske desnice posrečeno označil slovenski tednik Mladina. Odprto ostaja vprašanje, kdo bo razsodil, če je bil pokojni odlikovanec res zločinec, da ne govorimo, da povojna Italija, npr. za razliko od Nemčije, ni kaznovala niti enega svojega vojnega zločinca.