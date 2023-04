Prvomajska smuka na Kaninu

Uvod v praznike, ki jih zaznamuje predvsem romanje proti morju, je bil danes v Bovcu, proti kateremu so se sicer že pomikali avtomobili s kajaki in kolesi na strehah, še precej zimsko obarvan, poročajo Primorske novice. Nedavno sneženje in za ta čas dokaj nizke temperature so danes ljubiteljem visokogorja na Kaninu omogočile odlične razmere za smučanje. Več kot dva metra snega in dobro pripravljene proge Skripi, Podi, Sedlo in Prevala so iz doline zaradi muhastih oblakov sicer zvabile na goro le okoli 200 smučarjev, ki pa so se med meglicami naužili tudi sončnih obdobij. Dobro utrjena snežna podlaga sicer daje upati, da bo mogoče smučarsko sezono podaljšati še krepko čez napovedan zaključek drugega maja.