Puljska ladjedelnica Uljanik gre v likvidacijo, je danes odločila skupščina upnikov puljske ladjedelnice na sodišču za gospodarske zadeve v Pazinu. Upniki namreč so ugotovili, da ni več pogojev za nadaljevanje poslovanja skozi stečajni postopek. Pojasnili pa so, da obstaja priložnost za ustanovitev novega Uljanika.

Dolgovi delniške družbe Uljanik so presegli 5,1 milijarde kun (690 milijonov evrov), medtem ko je premoženje ocenjeno na 1,7 milijarde kun (230 milijonov evrov). Proizvodnja je bila ustavljena in ni sredstev, je pojasnila stečajna direktorica, ki je opozorila tudi, da ni zakonskih pogojev za stečaj. Ostala Uljanikova podjetja, ki so že v stečaju, pa bi lahko po njenih besedah postala jedro morebitne nove družbe. Sodišče je sprejelo odločitev o zamiku prodaje dela premoženja družbe, da bi omogočili vnovično oživitev ladjedelništva v Pulju. Večinska upnica Uljanika je hrvaška vlada, ki bi lahko pripomogla k nastanku nove družbe.